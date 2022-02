Une prime exceptionnelle de 50 millions et des terrains aux Lions

Le président Macky Sall a décidé d’offrir une prime exceptionnelle de 50 millions de francs Cfa et des terrains à chacun des joueurs de l’équipe nationale victorieuse de la CAN 2021.



Le chef de l’Etat a fait cette annonce lors de la cérémonie organisée en l’honneur de l’équipe nationale devant le Palais de la République en présence des joueurs, des membres de leurs familles et de l’encadrement.



Cette prime exceptionnelle sera également élargie aux autres membres de la délégation sénégalaise.



Macky Sall a décidé d’offrir aux joueurs des terrains de 200 m2 et de 500 m2 respectivement à Dakar et à Diamniadio où sera érigée la Cité de la Tanière des Lions.



Les joueurs et les membres de l’encadrement ont été elevés au rang d’Officiers de l’Ordre national du Lion.



