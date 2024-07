Université Alioune Diop de Bambey : la recrudescence de cas de VIH et de l'hépatite B sème la panique

L'Université Alioune Diop de Bambey vit sous la psychose. En effet, l'institution d'enseignement supérieur fait face à une recrudescence de cas de VIH et de l'hépatite B. Dans une note datant ce mardi 23 juin dont détient copie PressAfrik, les autorités du centre des oeuvres universitaires et sociales appellent "à une grande vigilance". Car selon toujours la note "la sécurité de tous peut-être mise en jeu à tout moment".



Pour endiguer la recrudescence de ces deux pathologies et limiter les dégâts, l'administration du Crous a pris les mesures suivantes : "l'accès aux pavillons est interdit à partir de 22 H à toutes les personnes sauf aux étudiants et agents du CROUS sur présentation de la carte d'étudiant ou de la carte professionnelle en cours de validité".



De plus, renseigne la note "il est fortement recommandé aux étudiants et agents des cités universitaires de veiller à l'usage individuel des récipients pour manger ou

pour boire (tasses, assiettes, cuillères...).



Et pour des mesures d'hygiène, il est mis fin au projet " Kaay Naan". Dans l'optique de préserver la sécurité des différents acteurs dans l'espace universitaire, il est sollicité l'implication de tout le monde.