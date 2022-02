Urgent - Abdoulaye NDIAYE claque la porte du Fsd/Bj et dépose ses baluchons à l'Apr

Le conseiller municipal de l’équipe sortante tourne le dos au front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël ( FSD/BJ ) de Cheikh Bamba DIEYE et rejoint l’Alliance pour la République ( APR ) . Son ralliement a été soufflé à NdarINFO , à la suite d’une rencontre tenue entre ce dernier et le maire de Saint-Louis Mansour FAYE.



Joint au téléphone, Abdoulaye NDIAYE a confirmé s décision en promettant d’apporter incessamment les raisons de son départ du FSD/BJ . « C’est une décision mûrement réfléchie », a-t-il indiqué à nos soins. Rappelons qu’aux locales, Abdoulaye NDIAYE, très critique sur le bilan de l'édile, était le directeur de campagne de la coalition And Ak MTN Ligeey NDAR dirigée par le professeur Mary teuw NIANE et le docteur Ahmadou DIA.



NdarINFO