Urgent - Annulation de la visite de Me WADE à Saint-Louis

Les libéraux de Saint-Louis étaient en pleine préparation pour réserver à Me Wade Abdoulaye WADE un accueil chaleureux, demain mardi, lorsque le secrétaire général national Oumar SARR a annoncé l’annulation de la phase 2 de la tournée du Pape du SOPI. Un périple qui devrait le mener dans la zone nord.



« Cela aurait été une bonne occasion monte que le PDS est la première formation politique dans le départemental », a déclaré Djibril SAKHO, membre de la fédération départementale, joint par NdarInfo à l’issue d’une réunion des responsables à la permanence.



« Nous voudrions monter à WADE qui ceux qui l’ont trahi en rejoignant les prairies de l’APR n’ont amené personne avec eux et que Saint-Louis et Guet-Ndar lui restent loyal et dévouée », a-t-il ajouté.



