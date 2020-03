Urgent - Le Sénégal suspend les vols en provenance de certains pays d’Europe et du Maghreb

En vue de « réduire au minimum la propagation du Coronavirus », le Sénégal a décidé de suspendre à partir de ce mercredi 18 mars à minuit, pour une durée 30 jours, les vols aériens en provenance de pays de l’Europe dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et le Portugal. Au niveau du Maghreb, les dessertes venant de l’Algérie et de la Tunisie sont arrêtées sachant que celles du Maroc ont été arrêtées depuis hier.



L’information a été fournie par le ministre du Tourisme et des Transports aériens qui indique que cette mesure fait suite à de longues concertations. « Nous voulons faire en sorte que l’AIBD ne soit pas une espace de contaminations et d’éviter plus d’augmentation de cas », a indiqué Alioune SARR.



La suspension des vols va « minimiser impact », a noté M. SARR qui signale que les vols cargo et d’évacuations sanitaires vont se poursuivre.



NDARINFO.COM