Urgent - Report (d'une journée) de la visite du Président Diomaye Faye à Nouakchott

Cette visite marque le premier déplacement à l’étranger du président, soulignant l’importance des relations bilatérales entre le Sénégal et la Mauritanie. Arrivant à Nouakchott à 10h30, le président Faye, accompagné de sa délégation, quittera la Mauritanie le soir même.



La délégation inclut des figures clés telles que Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, ainsi que Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens.



Les entretiens avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, porteront sur plusieurs sujets d’intérêt mutuel. Parmi les points à l’ordre du jour figurent l’exploitation imminente du gaz naturel dans le cadre du projet Grand-Tortue Ahmeyim, et l’octroi des licences de pêche, sujets cruciaux pour les deux pays.



Le projet Grand-Tortue Ahmeyim, découvert en 2015 et situé à la frontière entre les deux nations, est envisagé comme une opportunité majeure pour le développement économique régional. En parallèle, la question des licences de pêche, qui a récemment vu la Mauritanie accorder de nouvelles autorisations aux pêcheurs sénégalais, reste un enjeu significatif pour les communautés locales.



Cette visite est également un signe des liens historiques et de la coopération étroite entre le Sénégal et la Mauritanie, avec des implications stratégiques dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme dans la région.