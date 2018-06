Usine chinoise de Mbambara : la fumée grisâtre est-elle cancérigène ?

Des sources de tension

NDARINFO.COM

Le médecin mauritanien ajoute que « les très épaisses émanations toxiques injectées quotidiennement dans l’air engendrent un effet de pression respiratoire ». Certains scientifiques vont plus loin et soutiennent que fumées sont cancérigènes et constituent un véritable problème de santé publique.Ainsi, devant ce phénomène, « les hôpitaux demeurent impuissants, étant incapables d’accueillir le nombre impressionnant de malades atteint d’allergies, de gastrites, de brûlures de la bouche et d’œsophagites, autant d’affections pouvant mener, précise-t-il, vers des maladies chroniques comme l’impuissance et représentant même une cause de mortalité », le docteur AmahIl faut rappeler que l’usine chinoise de production de farine poisson installée à Mbambara est la première du genre à Saint-Louis. D’autres sont annoncées dans la zone. « La Moka » est tiré du broyage du poisson. Des tonnes de poisson sont comprimées avec écailles et tripes, transformées en liquide ou en poudre, puis exportées vers le marché européen et asiatique où il coûte les yeux de la tête.. Après quelques moins, elle suscite la colère des populations qui exigent sa fermeture.Dans la sous-région, ces entités économiques peu soucieuses de la protection de l’environnement sont à l’origine de moult tensions sociales du fait des dégâts qu’elles engendrent autour d’elles.. Installée depuis le mois de septembre, elle produisait de la farine alimentaire pour animaux et déversait ses déchets dans le littoral. Une situation que les habitants ne supportaient plus. « Nous avons porté plainte au civil contre Golden Lead pour réclamer une interdiction définitive de la pollution par cette usine », avait déclaré Ebrima Jaiteh, l’avocat des deux groupes locaux de défense de l’environnement joint par Rfi . Même son de cloche en Mauritanie et où le phénomène avait pris en otage la ville de Nouadhibou. Après plusieurs missions et constats de dégât, la plupart d’entre elles ont été fermées.