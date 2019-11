VALORISATION DU TYPHA : une étude-diagnostic lancée à RONKH (vidéo)

La commune de RONKH a lancé, jeudi, une étude-diagnostic visant à lutter contre la propagation du typha. La prolifération de ce fléau environnemental obstrue les cours d’eau de la localité provoquant des incidences sur la pêche, l’agriculture et l’élevage. Avec le soutien financier de la ville de Rezé et de Nantes Métropole (France) et l’appui technique de GEOMATIC qui va cartographier les zones touchées, RONKH s’engage à anéantir cette menace. À terme, un schéma de lutte sera proposé. Il pourra être dupliqué dans d’autres zones affectées du Sénégal.