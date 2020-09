VAP/ Plus de 6 millions FCFA investis par les Patriotes de Saint-Louis : Ousmane SONKO exprime sa vive satisfaction (vidéo)

Le leader du PASTEF s’est fortement réjoui, lundi, des activités culturales menées par ses militants à Saint-Louis au terme d’une visite d’un champ de riz exploités par ces derniers à Mboubène ( Communde DIAMA) dans le cadre des Vacances Patriotiques (Vap). Une dizaine d’hectares ont été aménagés grâce aux cotisations et contributions de bonnes volontés. Plus de 6 millions de FCFA y ont été injectés. « Ils ont consenti beaucoup d’efforts et de sacrifices », s’est félicité Ousmane SONKO, conquis par l’élan citoyen et me volontarisme des patriotes de la ville. « Nous manifestons toute notre satisfaction et gratitude », a-t-il dit. Informé de la volonté de ses camarades de développer un projet piscicole sur ce périmètre, le député salue la démarche tout en accordant ses encouragements. Suivez sa réaction …