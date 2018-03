VICTOIRE DE BBY : la COJER adresse une mention de satisfecit à Aminata GUEYE, exige des poursuites judiciaires contre Barthélémy DIAZ

Seydina Ababacar BITEYE qui s’exprimait au nom de la coordonnatrice Aminata GUEYE, note que cette victoire est « le fruit d’un travail de longue haleine, un travail méticuleux », encadré et soutenu par le maire Mansour FAYE.



A l’honorable député, les jeunes, solidaires, expriment leur total dévouement, en rappelant que la conseillère départementale « a abattu un travail colossal dans toute la commune et le département ». « Elle a étalé ses tentacules partout avec la jeunesse et le réseau des Linguéres républicaines », souligne le directeur de cabinet du maire de Saint-Louis.



Ils ont saisi l’occasion pour magnifier une « la belle campagne » de BBY et « la coordination exemplaire » du comité électoral départemental sous la houlette du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw NIANE.



« Il a managé de manière pointue », apprécie M. BITEYE qui relève qu’au sortir des résultats, des analyses et réflexions seront menées en vue de peaufiner une nouvelle stratégie de victoire pour la présidentielle de 2019.



Ces jeunes se sont offusqués, en outre, de la violence verbale notée chez Jean Paul DIAZ et son fils Barthélémy.



« Durant toute la campagne, Barthélémy s’est permis de traiter les élections de saloperie électorale. Cela constitue une insulte à nos institutions » ont-ils dit, percevant dans les allégations du maire de Mermoz Sacré-Cœur, « un appel à l’insurrection et à un soulèvement populaire ».



Très en colère, la COJER de Saint-Louis invite le Procureur de la République à s’autosaisir de l’affaire.



