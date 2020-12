Vaccin contre le Covid : la Mauritanie recevra ses commandes en février

L’arrivée des premières doses du vaccin contre le Covid-19 en Mauritanie est prévue aux mois de Février et Mars 2021, a indiqué, mercredi, le porte-parole du Gouvernement, Sidi Ould Salem.



La priorité sera donnée aux travailleurs de la Santé, aux personnes âgées ou souffrant de maladie chronique et aux Forces armées et de sécurité, selon le Gouvernement qui ne précise pas le type de vaccin choisi.



La Mauritanie devra obtenir gratuitement 20% de ses besoins en vaccins auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le pays va devoir ensuite activer ses relations internationales peut satisfaire le reste de ses besoins.



Al-akhbar