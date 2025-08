Vague de chaleur à Saint-Louis : Les réflexes à adopter et pratiques recommandées

La canicule qui sévit actuellement à Saint-Louis modifie profondément les habitudes des habitants, contraints d’adopter de nouveaux réflexes pour faire face à la chaleur accablante.



Pour échapper aux températures extrêmes, certains sortent très tôt le matin et regagnent leur domicile avant les pics de chaleur. Les places publiques et zones ombragées sont prises d’assaut par ceux qui supportent difficilement cette vague de chaleur.



Les médecins recommandent une vigilance accrue à l’égard des personnes âgées et des enfants, considérés comme les plus vulnérables. Ils conseillent notamment de boire régulièrement de l’eau, d’éviter les expositions prolongées au soleil et de limiter les efforts physiques aux heures les plus chaudes.



Dans ce contexte, les vendeurs de boissons fraîches enregistrent une hausse de la demande et tirent pleinement profit de la situation.