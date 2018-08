Valorisation et tri des ordures ménagères : BALACOSS, quartier pilote du projet ACORD (vidéo)

La revalorisation des plastiques trouve déjà des possibilités d’écoulement dans les entreprises agricoles et donne ainsi des perspectives de création d’emploi que le projet veut exploiter.



« Nous sommes dotés de machine pour broyer ces matières et les vendre », a renseigné Makhfouz GAYE, le coordonnateur de ACORD. « À la réussite de cette initiative, nous créerons de nouvelles filières et de nouveaux métiers. Ceux qui le voudront pourront facilement trouver une insertion. Les autres auront la latitude créer leurs propres entreprises d’exploitation d’ordures », a-t-il ajouté. « C’est un projet qui n’existe pas en Afrique. Nous avons eu le courage de le penser et décider qu’il faut changer de paradigme. Le tri doit se faire à partir du domicile », a noté M. GAYE.



Moustapha DIOP, le président du Conseil de quartier de BALACOSS s’est réjoui de l’appui du projet en indiquant que cette dynamique de propreté en marche cadre parfaitement avec les orientations de son Conseil.



En marge la cérémonie de remise, une convention a été signée entre le Conseil et le Centre de Formation professionnelle (CFP) de Saint-Louis. Cette nouvelle collaboration devra permettra de former une vingtaine de jeunes du quartier dans différents corps de métiers. Avec la réception de près de 200 poubelles promises par le directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) Alioune Badara DIOP, BALACOSS devrait littéralement changer de visage.



