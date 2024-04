Victoire de Diomaye : Mansour Faye prend une importante décision

La coalition Benno bokk Yakaar(Bby) de Saint-Louis a tenu sa première rencontre, hier, autour d’une assemblée générale de bilan, après avoir subi une défaite cuisante lors de la présidentielle. Alors que sa démission a été annoncée, le coordonnateur local par ailleurs Mansour Faye, dit rester sur son fauteuil de maire et « travailler pour l’intérêt de la ville ». « Les populations m’ont choisi par deux scrutins successifs. Je vais rester et travailler pour le bien de Saint-Louis », a-t-il dit en adressant des messages de félicitations et de voeux de réussite au nouveau président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « Nous attendons des nouvelles autorités qu’elles nous appuient dans nos tâches et qu’elles ne tentent pas de freiner notre élan de travailler pour l’émergence de notre localité », a-t-il ajouté. Il invite les militants de sa coalition « à s’opposer dans la dignité » et à s'engager pleinement pour revenir au pouvoir en 2029. « C’est possible », a laissé entendre l’édile de Saint-Louis.