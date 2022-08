Victoire de Yewwi-Wallu à Saint-Louis : "Nous venons de donner à l’opinion nationale, un signal fort", se félicite Bara DIOP

Je me réjouis de cette belle victoire qui est une grande performance pour notre inter-coalition "YEWWI-YALLU "pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Je félicite les candidats du département de Saint-Louis Monsieur Aba Babacar MBAYE et Madame Anta GAYE . Je leur souhaite une excellente législature. J'encourage ceux des autres coalitions qui ont été moins chanceux. Je remercie les membres des Comités électoraux des communes de Saint-Louis, Gandon, Gandiole, Fass et MPal chargés de l’accompagnement des candidats pour leur engagement, leur abnégation et surtout leur efficacité. J’étends mes félicitations à l’ensemble de cette grande famille rassemblée de manière spontanée pour défendre les intérêts de l’arrondissement de Rao. Il s’est une fois encore bien distingué et il a ainsi disposé au moins d’un député.



Je remercie toute la population du département de Saint-Louis pour la forte mobilisation durant cette campagne électorale oh...Combien difficile. Cette victoire est le fruit d’une unité d’action pour que plus jamais l’arrondissement de Rao ne soit classé "seconde zone politique " où il faut placer des pions à n'utiliser qu'en cas de besoin. Nous venons de donner à l’opinion nationale un signal fort. Les communes de l’arrondissement de Rao constituent la locomotive de développement économique du département de Saint-Louis et sa région, là, cohabitent des fils et filles dignes et intègres prêts à se battre à tout moment pour le bien-être de la population. Ils savent se battre pour la saisie de toutes les opportunités qui vont mettre en valeur les potentialités énormes non encore maîtrisées du terroir.



Durant cette campagne, j’ai vu des jeunes et femmes conscients à côté des anciens engagés pour relever les défis au plus haut niveau de l’échiquier politique nationale. Cela s'est fait dans la diversité ( APR, PS, Yewi, walu, des mouvements politiques, les associations des jeunes, ASC, groupements de femmes, opérateurs économiques, etc. ).

Le mouvement AME que je dirige ne s’est pas arrêté à donner un mot d’ordre de vote, mais s’est très tôt signalé en mobilisant ses membres, ses modestes moyens logistiques, financiers et la mise à disposition de sa permanence Mar Wade à Gandon.

Nous avons utilisé tous les moyens de communications (radio, audiovisuel, réseaux sociaux) pour marquer notre ancrage dans l’inter-coalition Yewwi-Wallu.

Nous avons mobilisé nos amis qui nous ont parrainés lors des élections municipales et législatives (8254). Nous n’avons pas pu participer sous l’emblème la coalition DSG à cause du système de tri pour éliminer les candidats potentiels mis en place par le régime de Macky SALL. Ces forfaitures ont permis de mobiliser fortement nos parrains dans le département de Saint-Louis où je devrais être le candidat titulaire sur la liste départementale. Dieu merci, lui qui nous a évité cette dispersion des forces pour le bien de notre communauté.

Nous avons parcouru toutes les communes du département. Nous avons démarré par MPal, Fass, Gandiole, Gandon et puis Saint-Louis. Nous sommes venus en appui aux différents candidats de la coalition Yewi-wallu. Je félicite aussi Mr Babara Seck , suppléants, qui n’a ménagé aucun effort pour l’aboutissement de cette glorieuse victoire sur BBY plus de 10 000 voix , malgré le volte-face en dernier moment de notre sœur Mme Khoudia MBAYE, ancienne Maire de Gandon et Ministre.



L’appel de voter Yewwi du Pr Mary Teuw NIANE en dernière semaine a aussi été un apport précieux pour déboulonner BBY avec sa tête liste Mansour FAYE.



Nous avons porté les candidatures de YEWI-Wallu pour que nos honorables représentants du peuple à l’assemblée nationale puissent porter le plaidoyer en se préoccupant des besoins essentiels des populations les plus dépourvus de services de bases essentielles pour sauvegarder la dignité humaine ( eau, électricité, emploi), l’implantation des industries profitables, une agriculture qui nourrit la population, la préservation de notre aire maritime pour nos pécheurs, des espaces pour notre pâturage avec la modernisation des équipements adaptés, la préservation de notre environnement de immédiat (CET de Gandon), une justice pour tous, la lutte contre l’enrichissement illicite et l’homosexualité. .. etc



Je prie pour les tous élus députés pour cette 14e législature.



QUE VIVENT TOUS CES ACQUIS.



Bara DIOP

Ingénieur génie civil des ponts et chaussées

Président mouvement AME à Gandon

bardiop@yahoo.fr