Vidéo-Wade et Sonko partagent un combat de principe mais pas encore en alliance

Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko n’ont pas pour l’heure sceller une alliance pour la présidentielle du 24 février prochain. Le leader de «Pastef les Patriotes» a expliqué que «ce n’était pas à l’ordre du jour». Et que «Le PDS est dans son combat de principe et n’est pas dans une dynamique de soutien d’un candidat». Le candidat de la Coalition Sonko Président ne cracherait pas sur un soutien de Wade pour cette présidentielle et a fait savoir : « Le président Abdoulaye Wade et moi-même entretenons une relation directe. Nous allons continuer à discuter à toutes les étapes du processus pour évaluer ce qui est en train de se passer et voir dans quel sens orienter le combat que nous voulons mener ensemble pour le Sénégal. »