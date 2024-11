Violences faites aux femmes : des chiffres qui font froid dans le dos

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a révélé les résultats de son enquête sur les violences faites aux femmes. Les chiffres font froid dans le dos.



Au Sénégal, près de 3 femmes sur 10 ont subi au moins une forme de violence (physique, psychologique, sexuelle ou économique) au cours des 12 derniers mois. C’est ce qu’a révélé l’Enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes, publiée ce mois de novembre. Soit un taux de prévalence de 31,9%.



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), qui auteure de l’enquête, informe que les résultats, selon le milieu de résidence, montrent que les femmes qui résident en milieu urbain semblent avoir plus subi de violences récentes durant es 12 mois précédant l’enquête, que celles qui vivent en milieu rural. En effet, cette proportion est de 36,9% en milieu urbain contre 24,9% en milieu rural.



Aussi, au cours des douze derniers mois, plus d’un tiers des femmes, âgées de 15 ou plus au Sénégal (31,9%) ont subi un type de violence. Et c’est malheureusement dans la région de Diourbel que cette prévalence récente est la plus élevée (42,6%). Avec un taux de prévalence de 15,1%, la région de Fatick est celle dans laquelle les violences faites aux femmes sont moins prégnantes.



IGFM