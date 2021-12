Violences policières dans les universités: « Nous tiendrons Macky Sall pour personnellement responsable de tous dérapages » (Sonko)

Ce qui se passe depuis quelques jours dans nos universités est inadmissible.



Des étudiants qui réclament la lumière sur la mort suspecte d’un des leurs, une enquête sur les raisons de l’intoxication alimentaire qui a frappé le campus et la prise en charge des victimes qu’elle a occasionnées, le retrait de la mesure instaurant une session unique qui n’offre aucune chance de rattrapage, l’allègement des conditions étouffantes de vie dans les universités et la dissolution de leurs amicales se font littéralement massacrer par des forces de l’ordre d’une brutalité inouïe, commandées par un ministre de l’intérieur immature et zélé.



Étudiants passés à tabac, séquestrés, kidnappés, humiliés, violation des franchises universitaires…; tout y passe.



Cette situation confirme les relations exécrables qu’entretient Macky Sall avec sa jeunesse, et les étudiants en particulier : promesses démagogiques, mépris, violence et brimades, horizons bouchés… pendant ce temps, leurs enfants sont dans les établissements privés étrangers au Sénégal ou dans les grandes universités européennes ou américaines avec l’argent détourné du trésor public.



Un vrai président doit se soucier plus des conditions d’existence et de l’avenir de sa jeunesse que de recevoir des voleurs et des faussaires, des transhumants et des laudateurs de tout acabit pour les récompenser à coup de millions de francs CFA.



Nous exigeons du gouvernement :



1- l’arrêt immédiat des violences policières contre les étudiants de Bambeye, Saint-Louis et Dakar ;



2- une enquête sérieuse pour situer les causes de l’intoxication et établir les responsabilités.



Nous lançons un appel au corps professoral, dont nous saluons le dévouement et les sacrifices pour la cause universitaire, à examiner la possibilité de restauration des deux sessions d’évaluation.





Enfin, nous tiendrons Macky Sall pour personnellement responsable de tous dérapages pouvant entraîner des dégâts humains irréparables.