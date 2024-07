Visite de Sonko à Saint-Louis : des membres de " Diomaye Président" grincent des dents

Rappel à l'Ordre à la Coordination de la Coalition Diomaye Président

Chers membres de la Coordination de la Coalition Diomaye Président.



À la veille de l’arrivée de notre Premier Ministre Ousmane Sonko à Saint-Louis, dans le cadre de la journée nationale "Sétal Sunu Réew" , il est inadmissible qu'aucun membre de la coalition Diomaye Président qui s’est pourtant investi largement pour la consécration de la troisième alternance de notre pays n’a été officiellement informé de cet activité majeur. Cette absence notoire de coordination est déplorée par la quasi-totalité des différentes composantes de ladite coalition.



Cette absence de coordination est déplorable et nuit à notre cohésion.



Depuis l’élection de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye suivie d'une réunion d'évaluation, aucune autre activité concertée n'a été initiée par le responsable de la coordination et départementale ne serait-ce que pour raffermir les liens et de pouvoir envisager l’avenir de notre compagnonnage au sein de la mouvance. Ce manque de communication et d’organisation est inacceptable et doit cesser immédiatement.



Aujourd'hui Sonko est arrivé cette nuit à Saint-Louis sans que les membres de la coalition ne soient présents à l'accueil.



Nous exigeons une réorganisation complète de notre mode de communication et de coordination.



Les coordonnateur départemental doit prendre ses responsabilités pour garantir des réunions régulières et une information claire et précise à tous les membres de la coalition.

Nous faisons appel solennellement à son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier Ministre Ousmane Sonko pour corriger de toute urgence ces manquements. Des mesures concrètes doivent être prises pour éviter toute surprise.



Cheikhouna Gueye

Président du Mouvement Mimi2024, allié de la coalition Diomaye Président