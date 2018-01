Visite de Souleymane Jules DIOP à Dagana : « Que du tourisme politique et du cinéma », selon la CCR

« C’est faux . Il n’a désamorcé aucune bombe », crie le coordonnateur de la CCR Ibrahima SOW, en indiquant que cette visite « n’était que du tourisme politique ». « C’était une rencontre sans objet et sans enjeux. C’est pour cela que nous n’avons senti la nécessité d’y participer », a-t-il ajouté dans un entretien téléphonique avec Ndarinfo.com



« Il n’a réglé aucun problème. Il avait envoyé des invitations parcellaires », a-t-il noté en invitant M. DIOP à faire preuve de sincérité dans ces déclarations.



« Il avait délibérément insulté feu notre Khalif Serigne Abdou Aziz SY Al Amine, c’est pour cela que avons boycotté son invitation. Il ne mérite pas d’être reçu dans le département », précise Amadou NIANG, conseil municipal dans la ville sainte de Gaé. « C’est eux qui ont créé la bombe. Depuis les élections législatives, ils n’ont tenu aucune rencontre pour féliciter les militants et pour juste faire une évaluation du scrutin », a-t-il ajouté.



Il faut noter par ailleurs que plusieurs responsables dont le maire de GAIA, membre du Secrétariat exécutif national, le maire de Ross-Béthio Amadou Bécaye DIOP, le maire de Ronkh Amadou Tidjane NDIAYE, le président du Conseil départemental Khalifa NDAO, la président des femmes Marième Sow DJIGO n’ont pas participé à la rencontre.



Pour le coordonnateur de la CCR, contrairement aux dires du journaliste, « seul le président Macky SALL peut régler les problèmes du parti à Dagana et c’est lui que nous écoutons tous ».



