Visite des Présidents : Babacar GAYE salue la forte mobilisation des populations de La Langue de Barbarie (communiqué)

A l’occasion de la visite des Présidents Emanuel Macron et Macky Sall, les populations de la langue de barbarie se sont fortement mobilisées. A travers ce communiqué, nous tenons en notre nom et au nom du Professeur Mary Teuw Niane à les remercier vivement en adressant une mention spéciale à nos responsables de Keur Ibra DIEYE, Hydrobase, Guet Ndar, Ndar Toute et Gokhou Mbathie.





Vous avez contribué à la réussite de cet accueil chaleureux en ce moment historique car c’est pour la première fois qu’un Président de la République Française foule le sol de la langue de barbarie. Ensemble, nous continuerons le combat avec notre leader, pour assurer la réélection du Président de la République Macky Sall dès le premier tour en 2019.



Babacar GAYE,

Responsable de l’APR

au niveau de la langue de Barbarie.