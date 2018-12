Visite des chantiers du MESRI à l’UGB : satisfaits, les étudiants de BBY s’engagent à réélire Macky SALL (vidéo)

Les étudiants membres de la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont visité samedi, les chantiers du ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). En compagnie d’un technicien de direction de maintenance et de la construction, ils ont passé en revue les infrastructures sociales et pédagogiques en cours de construction dans le temple de SANAR. Pour ces étudiants, la mise en place de ces édifices exprime clairement la vision du Chef de l’État de développer le secteur de l’enseignement supérieur. Une performance qui, pour eux, n’a pas été atteinte par ses prédécesseurs. À ce titre, ils expriment leur ferme engagement à réélire Macky SALL au premier tour de l’élection présidentielle de février 2019. Suivez leurs réactions