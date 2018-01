Visite des présidents SALL et MACRON à Saint-Louis : Babacar GAYE sonne la grande mobilisation sur la Langue de Barbarie ( vidéo )

Accompagné par une forte délégation, Babacar GAYE a tenu à magnifier les actions structurantes du Macky SALL au profit des populations de la Langue de Barbarie. Ces réalisations sont pour lui, la preuve de « l’attention particulière » que le chef de l’État accorde aux communautés de pêcheurs.





« En moins de 5 ans, le président et son gouvernement ont injecté plus de 12 milliards FCFA sur la Langue de Barbarie », a-t-il dit en évoquant notamment « la rénovation de la route de l’hydrobase, la construction du centre de transformation des produits halieutiques de Goxu Mbacc, le projet d’assainissement de Guet-Ndar, le lancement des travaux de la digue de protection du littoral ».





« Macky SALL a toujours porté un œil attentif sur Saint-Louis et sur la Langue de Barbarie », a-t-il rappelé en indiquant qu’à ce titre, il mérite « un accueil populaire » de la part de ses habitants. Il s’est réjoui du rafraichissement des liens de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, matérialisé par le dernier coup de fil entre les deux hommes forts de Dakar et de Nouakchott, en espérant qu’une solution prochaine soit trouvée sur le problème des licences de pêche.





M. GAYE a en outre réaffirmé la volonté de l’APR de fortifier sa présence sur cette zone. Il a indiqué que le travail de massification qu’il a lancé, soutenu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) donne déjà les assurances de la « totale victoire » de la mouvance présidentielle en 2019 à Guet-Ndar.





« Notre objectif principal est de pousser Ahmet Fall Baraya jusqu’à ses derniers retranchements. Le peu qui lui reste sera entre les mains e la coalition Benno Bokk Yaakaar », a renseigné M. GAYE qui invité le coordonnateur départemental du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à rejoindre l’APR avant l’affront.





« Guet-Ndar va subir le même sort que les autres localités de la Langue de Barbarie remportées par l’APR lors des législatives », a-t-il ajouté.





