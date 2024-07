Visite du PM Ousmane SONKO à Saint-Louis : Pastef sonne la mobilisation et charge Mansour FAYE

Les coordinations communales et départementales de Pastef à Saint-Louis sonnent la mobilisation à l'occasion de la visite du Premier ministre Ousmane SONKO, prévue demain samedi, à l'occasion de la 2e édition de la journée nationale de Set-Setal.



Les " Patriotes" se réjouissent du choix porté sur la ville tricentenaire, en rappelant les récurrentes difficultés auxquelles les populations sont confrontées dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des inondations.



À ce titre, ils sont indignés des doléances formulées sous ce registre par le maire de Saint-Louis, Mansour FAYE, ancien ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. " Si son régime avait bien travaillé, il n'aurait pas besoin aujourd'hui de faire cette demande", assurent les responsables." Nous lui remercions pour son appel à l'endroit des populations d'accueillir chaleureusement le Premier ministre. Mais, Ousmane SONKO entretient une longue relation d'affection et de considération avec les populations de Saint-Louis. Il sera reçu comme un roi ", ont-ils ajouté.



Ils ont regretté que le maire de Ndar ait croisé les bras à la première édition, en l'invitant cette fois " à mouiller le maillot" comme tout bon citoyen.