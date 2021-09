Voici ceux qui dirigent la Guinée avec la junte militaire.

1- Général de Brigade Sidy Yaya Camara, Directeur de Cabinet, Ministère de la Défense Nationale.



2- Monsieur Alseny Sylla, Secrétaire Général, Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises



3- Madame Mariame Sanoh, Cheffe de cabinet , Ministère de l’Assainissement et de l’Hydraulique



4- Monsieur Mohamed Cheick Touré, Secrétaire Général du Ministère des Transports



5- Dr Seydou Bari Sidibé, Secrétaire Général Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêt



6- Monsieur Fodeba Isto Keira, Ministère des Sports, de la Culture et Patrimoine Historique



7- Monsieur Ibrahima Haidara Cherif, Secrétaire Général du Ministère de la Justice



8- Monsieur Pema Guilavogui, Secrétaire Général du Ministère du Plan et Développement Économique



9- Madame Emelie Bernadette Leno, Secrétaire Générale du Ministère de l’Economie et des Finances



10-Monsieur Nfamara Camara, Secrétaire Général du Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale



11-Monsieur Demba Kourouma, Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics



12- Monsieur Sekou Sanfina Diakité, Secrétaire Général du Ministère de l’Energie



13- Monsieur Amadou Sylla, Secrétaire Général du Ministère du Tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat



14- Monsieur Dr Yamori Condé, Secrétaire Général du Ministère de l’Administration du Territoire et la Décentralisation



15- Madame Fanta Cissé, Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Etranger



16- Monsieur Sekou Condé, Secrétaire Général, Ministère de la Santé



17- Monsieur Binko Mamady Touré, Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique



18- Madame Nènè Fatou Diallo, Secrétaire Générale du Ministère de l’Education Nationale et de l’alphabétisation



19- Monsieur Sadou Nimaga, Ministère des Mines et de la Géologie



20- Monsieur Mohamed Maama Camara, Secrétaire Général duMinistère de la Ville et de l’aménagement du Territoire



21- Monsieur Sidiki Touré, Secrétaire Général de la Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune



23- Monsieur Morlaye Youla, Secrétaire Général des Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique



24- Monsieur Alkhaly Soufiane Sankhon, Secrétaire Général du Ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Économie Maritime



25– Monsieur Ousmane Bangoura, Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et du Travail



26- Monsieur Mamadouba Sylla, Secrétaire Général du Ministère du Budget



27- Monsieur Nawa Damey, Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile



28- Madame Aminata Kourouma, sécretaire générale du Ministère du Commerce



29- Madame Sama Kaba, Secrétaire Générale du Ministère de l’Action Sociale et de l’Enfance



31- Monsieur Michel Koivogui, Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi



32- Madame Hawa Sylla, Secrétaire Générale du Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics Privés



33- Monsieur Mohamed Hadi Barry, Secrétaire Général du Ministère de la Coopération et Intégration Africaine



34-Dr Famoï Beavogui, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage



35-Monsieur Mamadou Niaré, Secrétaire Général du Ministère des Hydrocarbures



36- Monsieur Mohamed Condé, Secrétaire Général du Ministère de l’Information et de la Communication.