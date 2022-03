Voici comment les pilotes de drones ukrainiens sur quads ont arrêté un énorme convoi russe: “Nous sommes comme des abeilles”

Début mars, peu après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, des chars russes ont été positionnés dans un convoi de plus de 60 kilomètres de long au nord de la capitale Kiev. Mais l’avancée de celui-ci a été stoppée grâce notamment à “Aerorozvidka”. L’unité de drones ukrainienne a attiré le convoi dans une embuscade près d’Ivankiv. Alors que les chars russes approchaient de Kiev, les pilotes de drones sur leurs quads se tenaient en petites équipes dans les bois le long de la route. Leur équipement: des lunettes de vision nocturne, des fusils de sniper, des mines pouvant être déclenchées à distance, des drones équipés de caméras thermiques et pouvant larguer des bombes de 1,5 kg.



“L’équipe d’élite a détruit deux ou trois véhicules à la tête du convoi cette nuit-là. Les chars sont ensuite restés bloqués”, déclare Yaroslav Honchar, commandant de l’unité de drones, au Guardian. Les soldats ukrainiens sont restés dans la zone pendant quelques nuits supplémentaires et ont détruit de nombreux autres véhicules. Lorsque les Russes ont essayé de se disperser, leur dépôt de fournitures a été bombardé. “Les premières troupes russes étaient bloquées sans chauffage, sans carburant et sans munitions. C’est le travail de nos 30 hommes”, révèle Yaroslav Honchar.



Selon le commandant, “Aerorozvidka” a également empêché la prise par les Russes de l’aéroport de Gostomel, près de Kiev. Les drones ont rapidement localisé les quelque 200 parachutistes russes qui étaient venus prendre l’aérodrome. “Cela a été un facteur important pour les empêcher de continuer à utiliser cet aérodrome pour leur attaque”, a déclaré l’un des soldats de Yaroslav Honchar.





Tous les détails de ces affirmations ne peuvent être vérifiés de manière indépendante, mais les responsables de la défense américaine ont confirmé que les attaques ukrainiennes ont contribué à stopper l’avancée de la colonne blindée russe autour d’Ivankiv.



Université



L’unité de drones a été créée par des diplômés de l’université qui souhaitaient utiliser leurs compétences informatiques pour défendre le pays en réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En tant que banquiers, informaticiens ou consultants en gestion, ils ont initialement créé l’unité avec des drones de surveillance disponibles dans le commerce.



Au fil du temps, la technologie a évolué et ils ont commencé à construire leurs propres drones, qui peuvent également larguer des bombes et des obus de char. Le fondateur d’“Aerorozvidka”, Volodymyr Kochetkov-Sukach, était un banquier qui a été tué en 2015 dans le Donbass.





Crowdfunding

Mais “Aerorozvidka” rencontre actuellement des problèmes d’approvisionnement: les drones et les pièces nécessaires à leur construction sont à peine disponibles en Ukraine, ce qui rend difficile le remplacement des appareils perdus ou abattus. L’équipe doit compter sur le crowdfunding et les contacts personnels pour rester opérationnelle.



La Russie tente également de mettre des bâtons dans les roues de cette unité d’élite. Les Russes utilisent notamment des véhicules de guerre électronique en Ukraine pour bloquer les signaux radio ennemis et empêcher les Ukrainiens de lancer leurs drones. “Dans ce cas, il faut attendre que les “brouilleurs” soient désactivés et ce n’est qu’à ce moment-là que vous attaquez”, explique M. Honchar. En outre, les troupes russes utilisent elles-mêmes des drones à grande échelle.



“Des abeilles”

Les combats en Ukraine sont un exemple de guerre future, indique le commandant. De petits escadrons mobiles dotés de capacités de reconnaissance et de communication avancées peuvent appliquer des tactiques de guérilla. “Aerorozvidka peut être comparé à un essaim d’abeilles, sauf que nous travaillons la nuit”, explique M. Honchar. “Une seule abeille n’est rien, mais si un millier d’abeilles attaquent, elles peuvent chasser un grand ennemi.”



