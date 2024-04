Voici le rapport de l'OFNAC pour l'année 2023

L'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) du Sénégal publié son rapport d'activité 2023. Le révèle plusieurs enquêtes marquantes qui ont abouti à des conclusions susceptibles de mener à des poursuites judiciaires.Plusieurs cas de détournement de fonds publics et de fraude ont été mis en lumière, avec des enquêtes approfondies. Ces dernières révélent des pratiques illégales impliquant des fonctionnaires et des entités privées, avec des preuves suffisantes pour justifier des poursuites judiciaires. Les rapports d’enquête sont remis à l’autorité judiciaire compétente pour action ultérieure​​.L’OFNAC a également traité des cas d’escroquerie et de malversations financières, impliquant des manipulations de fonds et des abus de confiance. Ces affaires, souvent complexes et impliquant plusieurs parties, ont nécessité des investigations détaillées, résultant en recommandations pour des actions judiciaires contre les coupables présumés​​.Des investigations sur la corruption dans l’attribution de marchés publics ont mis en évidence des violations des procédures de passation et des cas de corruption active et passive. Ces affaires soulignent la nécessité de poursuites pour rétablir l’intégrité dans les processus publics et punir les responsables​​.Par ailleurs, des cas de gestion inappropriée des biens publics ont été identifiés, où des responsables gouvernementaux ou des agents de l’État ont été impliqués dans des pratiques contraires à la loi. Ces cas ont mené à des recommandations pour des poursuites, afin de récupérer les biens mal gérés et de sanctionner les fautifs​​.