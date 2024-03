Vote du Professeur Mary Teuw NIANE : Ce fait étrange constaté ...

Alors que sa candidature pour le présidentielle a été rejetée par le conseil constitutionnel pour non présence dans le fichier électoral, le professeur Mary Teuw NIANE a porté be et bien voté ce matin. Parce que son nom a bien figuré dans le registre de vote du bureau 9 du centre Serigne Babacar Guèye à Bango.



« C'est Une grande ferveur à l’école Serigne Babacar Guèye, c’est un moment de retrouvailles, de convivialité et de fraternité retrouvée », a déclaré le président du Mouvement pour la Transformation Nationale par aillié de la coalition Diomaye Président.



NDARINFO