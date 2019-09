" Vous êtes dans le cœur des Saint-Louisiens ", l’assurance d’Abdourahim KÉBÉ au professeur Mary Teuw NIANE

Le responsable politique démissionnaire du parti REWMI exprime sa solidarité au professeur Mary Teuw NIANE, ex-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), exclu du gouvernement après la victoire du président Macky SALL.



« Vous avez été ministre dans le Gouvernement du Sénégal et vous avez assuré et rassuré. Vous avez été, à Saint-Louis, l’artisan principal de la victoire de votre candidat aux élections présidentielles », a-t-il dit dans un post sur sa page Facebook .



« Mais voilà! Votre traitement actuel ne reflète pas la juste récompense d’un mérite », regrette l’officier à la retraite.



« Il nous enseigne toutefois qu’aucune lumière ne doit briller avec plus d’éclat que celui du prince à qui on veut ouvrir un boulevard », a-t-il ajouté. D’un ton qui se veut rassurant, il confie à l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis que « vous êtes dans le cœur des saint-louisiens ».



« Le flambeau, toujours allumé, brillera de mille feux en temps opportun. De tout cœur ! », a conclu M. KÉBÉ.



