Wade arrive jeudi et s'offre une marche bleue

Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Emedia.sn, « le PDS informe que le Président Abdoulaye WADE, Secrétaire Général National du parti, arrivera de Paris, par vol spécial, ce jeudi 7 février 2019 à 15 heures, à l’aéroport International Blaise Diagne. »



C’est donc en pleine campagne électorale que l’ancien président de la République du Sénégal arrive, au moment où sa consigne de vote (ou d’abstention ?) sera sans doute très attendue.



Ledit communiqué précise également que l’accueil de Me Wade ne se fera pas à l’aéroport. Non. Wade s’offrira une bain de foule, rappelant sans doute ses fameuses marches bleues car « en venant de Diass, le Président Wade passera notamment dans les villes de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et s’arrêtera dans plusieurs communes de la ville de Dakar » informe le PDS, qui précise que l’itinéraire et les heures de passage dans les différentes escales seront communiqués ultérieurement.



