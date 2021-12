YAW/GANDIOL accuse le sous-préfet de RAO de "favoriser la candidature" de BBY - vidéo

La coalition Yewwi Askan Wi (YAW) n’a pas été rétablie dans ses droits suite au rejet par la Cour d’Appel de la décision du sous-préfet de RAO, Mamadou SY, d’exclure sa liste. Il a porté l’affaire devant la Cour suprême. Informé, YAW Gandiol, sous la houlette de Mamadouy Lamine DIO, a soumis un mémoire défense soutenu par un pôle d’avocats « pour barrer la route aux manœuvres politiciennes du sous-préfet ». Ces responsables de l’opposition soutiennent que « Les motifs évoqués par le sous-préfet ne figurent aucunement sur les motifs de rejet mentionnés par code électoral » et s’offusque d’une volonté présumée de Mamadou SY de « favoriser la candidature de BBY ». Ils ont fait état, par ailleurs, de plus cas d’irrégularités dans les lites de BBY et de celles parrainées par le régime, acceptées et validées par le sous-préfet. « Nous sommes confiants. Le droit a été dit par la cour d’appel. Il sera confirmé par la Cour suprême » a soutenu samedi Lamine DIOP lors d’un point de presse.