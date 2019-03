"Yalla Nayul" : le nouveau tube de Nuul Kukk

Après leur dernier titre Salaamaleikoum, sorti sur vos écrans télé en ce début d’année 2019, le trio de rappeurs revient en mars avec le tube "Yalla Nayul", annonce un communiqué recu à NdarInfo. A travers ce son, les artistes dénoncent "une société où faire la manche, demander l'aumône est devenue la seule issue possible sur la trajectoire de vie des handicapés".



Nuul Kukk pose la question d'une vraie politique de formation et d'insertion professionnelle pour que les infirmes puissent travailler à des emplois adaptés. Les rappeurs évoquent également la problématique des « enfants des rues ».



Ils sont accompagnés de Fallou, ce jeune garçon prometteur incarne alors cet enfant des rues que les rappeurs associent à des « êtres du paradis qui vivent l'enfer sur terre.



Selon les membres du groupe, " Yalla Nayul " est une manière de dire que Dieu n'est pas responsable de la misère que vivent les enfants de la rue. « Il ne peut être non plus, commanditaire du mépris social que subissent les personnes en situation de handicap. Et si l'aumône que nous leur donnons n'était que pour nous donner bonne conscience", s'interrogent les artistes.



Pour rappel, Nuul Kukk qui signifie littéralement "plus noir que noir" est un groupe originaire de Saint-Louis. Il est composé de trois membres (Index Tandeem et Baak).



NDARINFO.COM