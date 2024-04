​55,201 milliards FCFA d’exportations vers la Guinée Bissau

La Guinée Bissau est l’un des meilleurs clients du Sénégal en Afrique. Les exportations du Sénégal vers la Guinée Bissau, en poids net, sont estimées à 108 257 tonnes en 2022, soit 55, 201 milliards FCFA. Comparativement à l’année 2021, une amélioration de plus de 33,5% a été notée (NACE 2022).



Parmi les produits exportés vers Bissau, on note la présence très marquée des arachides non grillées qui représentent plus de 61,2% des ventes en 2022. Ainsi, avec le Maroc (+62,8%), la Guinée Bissau avait contribué à limiter la chute des expéditions de ce produit en 2022.