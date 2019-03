​Abdou SECK, arboriculteur fruitier : " Partager mon Savoir avec les jeunes générations, c'est ma plus grande passion "

Sa passion pour les plantes s’est nourrie depuis sa tendre enfance au sein d'un famille d'agriculteurs Sérère. Elle le poussera à intégrer l’IFAC à Dakar pour une formation arboriculture fruitière. Son diplôme en poche, El Hadji Abdou SECK sera affecté au jardin d’essai comme vulgarisateur, encadreur et multiplicateur en culture fruitière.



Ce passage lui a permis d’installer le projet fruiter de Ndiol grâce à un financement britannique. Cet amoureux des arbres sera par la suite détaché pendant 2 ans en Mauritanie.



Lorsqu’il revient au Sénégal, il se charge du jardin d’essai avant de prendre sa retraite. De 2013-2014, il enseigne au CIH et capacite des étudiants.



Aujourd’hui, il transfère son expérience dans une pépiniérie fruitière qu’il a installée en plein cœur de Cité Niakh. Un projet qu’il a lancé depuis 2014. Là il y forme des élèves, volontaires et des particuliers. « Ma plus grande passion, c’est de partager mon Savoir avec les nouvelles générations », dit-il.



Dans cet espace vert, lieu d’expérimentation, M. SECK y produit des plantes fruitières florales, maraîchères et forestières. NdarInfo est allé à sa rencontre ...