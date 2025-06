Saint-Louis : À Guembeul, les jeunes désertent des champs devenus stériles

Des agriculteurs du village de Guembeul, situé dans la commune de Ndiébène Gandiol, vivent dans le désarroi à cause des arbres envahissants qui ont pris possession de leurs champs. À cela s’ajoute un manque criant d’eau. Cette situation freine considérablement leurs activités agricoles et pousse certains jeunes à se tourner vers d’autres secteurs pour survivre. Ils interpellent les autorités étatiques et demandent des solutions durables pour relancer l’agriculture dans cette localité.