​African Agriculture Inc. : Entre Ronkh et Ngnith, de belles perspectives pour la Luzerne

Les objectifs stratégiques du groupe axés sur l'ESG sont de fournir des protéines au monde avec l'amélioration de l'alimentation du bétail grâce à une teneur élevée en nutriments et à la production de luzerne fibreuse. Elle participe également à la gestion responsable et durable de l'environnement et de l'emploi du littoral de l'Afrique et le déploiement des flux de trésorerie dans un programme mondial de la gestion du carbone, suivant les orientations de son Président et Directeur Général Alan Kessler.





Ce dernier a travaillé pendant 20 ans chez Wall Street et a levé plus d'un milliard de dollars d'investissements en Afrique. Lui et son équipe sont prêts à̀ faire d'African Agriculture Inc. un levier pour accroître la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde et être un grand pourvoyeur d’emplois. Une opportunité de faire bénéficier l’agriculture africaine aux Africains.



Dans le cadre des projets communautaires d'African Agriculture Inc., le groupe a contribué à la soirée caritative qu’avait organisée Mme Sawda Wane, directrice de projet en décembre dernier. Le Gala fut un énorme succès. L'empire des Filles est un centre d’urgence qui a pour vocation de favoriser la réinsertion sociale, scolaire et familiale des filles et jeunes femmes victimes de mariages précoces, de viols ou en proie à la déperdition scolaire.





Aujourd’hui, avec l’exploitation de la luzerne et le développement de la pisciculture, les perspectives d’accompagnement au profit des populations riveraines des Fermes de la Teranga sont multiples. Consciente des grands défis qui interpellent le Gouvernement, l’entreprise accorde une pleine priorité à l'emploi et à la formation des jeunes. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions sociales en direction des communautés, African Agriculture Inc. par le biais des fermes de la Teranga a agi dans plusieurs secteurs. Elle a construit des salles de classe et soutenu des daaras dans les communautés de Ngnith et de Ronkh. En vue de relancer l’agriculture familiale, Les Fermes ont restauré des mares ou points d’eau pour le cheptel et ménagé des terres avec amenée d’eau aux populations des deux communautés.





Ces actions ont été accompagnées par le renforcement et consolidation de l’accompagnement aux groupements des femmes notamment avec la création de trois jardins potagers (maraîchages) dans trois villages environnants. La filiale appuie également les éleveurs en aliments de bétail et en laissant souvent paître le cheptel dans les champs déjà récoltés. En vue d’assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la zone, des distributions de médicaments ont été faites au profit des postes de santé des communautés en plus de l’assistance offerte lors des programmes de sensibilisation.