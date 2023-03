​Agriculture au Sahel : une diplomate vante le modèle des Fermes de la Téranga (vidéo)

L’ancienne ambassadrice des États-Unis au Niger a magnifié jeudi les efforts d’investissements consentis par les Fermes de la Téranga dans la culture de la Luzerne sur une zone sahélienne (Gnith). Bisa WILLIAMS en visite de deux semaines au Sénégal et e Mauritanienne avec des étudiants de Jackson School of Global Affairs (Connecticut) s’est réjouie du travail de résilience de l’entreprise et des méthodes culturales qui ont permis d’exploiter cette plante fourragère sur des conditions climatiques spécifiques. La diplomate a salué par ailleurs l’engagement des Fermes à agir positivement sur les communautés environnantes. Au terme d’une imprégnation des champs, accompagnée de membres de la direction de la Société, la délégation s’est rendue dans un établissement local où des actions sociales sont menées en faveurs des élèves et de l’équipe pédagogique.