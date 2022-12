​Autonomisation de la Femme : Le REFAN prépare sa relève – vidéo

Le réseau des femmes agricultrices du Nord (REFAN) a renouvelé ses instances mercredi à Richard-Toll. Le bilan technique et financier a été présenté. Mme Korka Diaw a été reconduite à la direction de l'organisation en même temps que les présidentes des zones de Matam, Dagana, Matam et Bakel. Le chef de la délégation de la Saed à Dagana a magnifié "l'entente" dont les braves dames ont fait montre durant cette rencontre. Mansour Cissé s'est dit satisfait du bilan et de la dynamique partenariale ( Onu Femmes, Saed Adpeme, Fongip) qui appuie leurs initiatives. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de Société à accompagner le Refan, en soulignant l'apport de ces productrices dans l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Créé en 2014, le Réseau des Agricultrices est passé de 100 à 16.000 membres établies le long de la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, plusieurs initiatives sont prises en faveur de l'autonomisation de femmes, l'accès à la terre, aux marchés, aux matériels agricoles et aux financements. " Nous nous préparons la relève parce qu'il est temps que nous confions à la jeunesse sa véritable place dans le Refan. Actuellement, nous formons 400 jeunes pour qu'elles puissent porter la mission", a laissé entendre Korka Diaw.