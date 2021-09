​Boundoum : AfricaRice booste les ambitions des productrices (vidéo)

En plus de développer l’entrepreneuriat, des jeunes dans la chaîne de valeurs du riz à travers la tenue de plusieurs sessions de formation au siège d’AfriRice, le (Rice Agripreneurship Project) RAP financé par la Fondation MaserCard, s’est engagé à appuyer les productrices et producteurs vulnérables. Cette dynamique contribue à l'amélioration de la résilience du pays pendant et après la crise du COVID-19. Ainsi, 1000 kits de démarrage aux agriculteurs vulnérables ayant 1 ha ou moins parmi principalement des groupes de femmes et de jeunes. Des groupements de femmes productrices de la vallée ont reçu leur appui. Un accompagnement qui fouette leurs ambitions. Au-delà d’apporter leur contribution à l’autosuffisance en riz, elles trouvent l’opportunité d’accroitre leurs revenues.