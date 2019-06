​Entrepreneuriat agricole : la JCI et la FPA organisent un colloque à l’UGB, du 26 au 29 juin

« Cette rencontre servira de cadre de rencontres, d’échanges, de partages afin de sensibiliser les jeunes sur les activités économiques relevant du secteur agricole », renseigne Christian KATRE, le directeur Domaine Affaire de la JCI-Saint- Louis. « Elle mettra en avant une dimension entrepreneuriale et innovante du monde agricole », a-t-il ajouté.



À la fin de cette activité, un plan d’action comprenant certaines mesures relatives à la promotion, le développement et la pérennisation agricole sera élaboré.



Plus de 150 participants sont attendus à ce colloque qui abordera les panels sur l’agriculture dans la région de Saint- Louis, le rôle d’un entrepreneur agricole, le financement pour un entrepreneur agricole, l’entreprise agricole et les succès torys …