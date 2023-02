​GRAND ENTRETIEN : Abdoubacry SOW décline les nouveaux chantiers de la SAED (vidéo)

Le directeur général de la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) revient sur les projets d’aménagement en cours dans la vallée du Fleuve du Sénégal en appréciant les résultats de la campagne sortante. Aboubacry SOW qui tenait son habituel point de bilan avec la presse, fait de bons présages sur le second enrôlement du Sénégal dans le “COMPACT” du Millénium Challenge Corporation financé par le Gouvernement Américain. M. SOW annonce dans ce cadre d’importantes réalisations agricoles en faveur de la vallée. Il a également mis le point sur les efforts de lutte consentis contre les invasions des oiseaux granivores dans les exploitations avant d'évoquer l’intérêt d'aller vers une agriculture durable, plus respectueuse de l'environnement.