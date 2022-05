​Gestion du foncier rural : la SAED et le PROCASEF se donnent la main – vidéo

Une convention de partenariat a été signée hier entre le Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) et le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF). « C’est l’aboutissement de discussions sur plusieurs mois », a indiqué Aboubacry SOW qui renseigne que cette jonction « va renforcer la gestion du foncier dans les collectivités territoriales », a-t-il dit. Le DG de la SAED note par ailleurs que des initiatives structurantes sont prévues dans le cadre de cette synergie. Il s’agit notamment de réalisation d’infrastructures (bureaux fonciers) et de recrutements d’agents. Le coordonnateur du Procasef a exprimé sa joie de bâtir la collaboration avec la SAED en magnifiant l’expertise de la Société dans l’administration du foncier rurale au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. « Bientôt, nous allons entamer la phase opérationnelle », a laissé entre Mouhamadou Moustapha DIA. « Il n’est pas possible d’agir dans ce secteur sans passer par la Société compte tenu de son encrage dans cette zone », a-t-il confié au terme de la signature des documents.