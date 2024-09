​Guinée: 13 passagers d'un minibus, dont 6 enfants, tués dans un accident

Treize passagers d'un minibus, dont six enfants, ont été tués dimanche en Guinée quand leur véhicule a terminé sa course dans une rivière, a indiqué le gouvernement dans la nuit de dimanche à lundi.



L'accident, qui a eu lieu près de Kissidougou dans le sud-est du pays, a également fait de nombreux blessés qui ont été hospitalisés dans cette ville, a-t-il dit dans un communiqué.

«Les premières informations recueillies par les autorités locales indiquent que c’est la somnolence au volant du chauffeur du minibus qui a provoqué l’accident», a-t-il ajouté.



Les accidents graves de la route sont fréquents en Guinée du fait de la dégradation des routes, de la vétusté des véhicules et de la conduite inconsidérée des chauffeurs. Les conditions de circulation sont rendues encore plus difficiles par les fortes précipitations récentes.



PRESSAFRIK