​Indisponibilité et cherté de l’engrais : grosse détresse chez les riziers - vidéo

Des incertitudes planent sur la campagne agricole en vue. Pour cause, l’indisponibilité et la hausse des prix de l’engrais. Une situation que décrient les riziers de Ross-Béthio en rassemblement dimanche. « L’Urée est passée de 9.000 FCFA à À 19.750 FCFA et le DAP de 10.000 FCFA à 16.425 FCFA », a indiqué Serigne Sidy BOUSSO, exploitant rizicole dans la zone de Tamakh. « Aucun agriculteur ne peut supporter ces inflations », assure-t-il en invitant le président Macky SALL à revoir cette nouvelle réglementation. « Les charge de production sont de plus en plus énormes », regrette Aya FALL, jeune agriculteur à Ross-Béthio. « Toutes ces contraintes, mises sur le dos des agriculteurs, ne peuvent rimer avec l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire », a-t-il soutenu.