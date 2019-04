​Lutte contre les plastiques : la belle initiative des Itinéraires artistiques de Saint-Louis (vidéo)

En marge de l’exposition collective nationale au Centre de Recherches et de Documentation (CDRS), la 6e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis forme une vingtaine de jeunes sur le recyclage des matières plastiques. Des objets ramassés sont transformés à des éléments décoratifs et autres représentations artistiques. C’est le soutien de la GIZ, l’engagement des artistes Samba SARR et Moussa KONÉ qui ont permis à Abdoukarim FALL, le président de NDAR CRÉATION de concrétiser cette vision. Le programme éducatif qui ambitionne de s’étendre dans les années à venir est inscrit sur le thème : « Ensemble, combattons la pollution plastique ». Regardez !