Itinéraires Artistiques de Saint-Louis : Pari réussi pour Ndar Création (vidéo)

La sixième édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis s’est ouverte, hier avec un vernissage au Centre de Recherche et de Documentation de Saint-Louis (CRDS). Soixante-six œuvres d’œuvres d’art sont exposées sur les cimaises de cette galerie mythique.



Abdoukarim FALL, le président de NDAR CRÉATION, l’association organisatrice des Itinéraires artistiques de Saint-Louis s’est facilité de la production de qualité offerte au public, en se réjouissant du sentiment d’émulation de que cet évènement suscite au sein des jeunes talents sénégalais.



Il a salué, dans ce sens, l’appui de ses partenaires, dont la GIZ dont le soutien consistant a permis de relever le défi de l’organisation de ce rendez-vous culturel majeur à laquelle plus d’une vingtaine de virtuoses ont pris part.



Cette année, une bonne participation des femmes a été enregistrée avec l’implication de 7 artistes plasticiennes. Elles ont traité divers sujets allant de l’enfant à la femme, en passant par les faits de société.



Par ailleurs, plusieurs artistes ont dépeint les conséquences désastreuses de l’érosion et lancé un appel pour la protection de l’environnement et la lutte contre les déchets plastiques.