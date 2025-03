​Programme DELTA : Une quarantaine de micro-projets identifiés pour booster le développement local à Saint-Louis

Une quarantaine de micro-projets ont été identifiés dans le cadre du programme de Développement économique local et de transition agroécologique (DELTA) pour stimuler le développement des treize communes ciblées dans les régions de Louga et Saint-Louis. L’annonce a été faite par Khassim Malick Sarr, coordonnateur du programme, à l’issue du Comité technique régional tenu à jeudi Saint-Louis.



« Nous avons pu identifier et prioriser une quarantaine de micro-projets destinés à développer ces territoires », a déclaré M. Sarr face à la presse. Ces initiatives visent à améliorer la production agricole, la mise en marché, le stockage des produits agricoles et l’alimentation du bétail, afin de renforcer le pastoralisme, un volet clé du programme DELTA.



Le coordonnateur a exprimé l’espoir de voir les premières réalisations démarrer en 2026, sous réserve du bon déroulement du processus en cours, notamment le lancement imminent des marchés. « Si tout se passe comme prévu, nous démarrerons les réalisations en 2026 », a-t-il affirmé.



M. Sarr a souligné la nature structurante de cette initiative précisant qu’il ne s’agit pas d’un simple projet, mais d’un dispositif nécessitant de nombreuses études et la signature de multiples conventions. Selon lui, les études sommaires et les évaluations d’impact environnemental ont déjà été réalisées, permettant d’envisager un début des travaux dès l’année prochaine.



Financé à hauteur de 37 milliards de francs CFA par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), le programme couvre les régions de Louga et Saint-Louis. Il vise à assurer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement économique dans la vallée du fleuve.



Treize communes bénéficient déjà des appuis de ce programme, avec une enveloppe globale de 2,6 milliards de francs CFA destinée à accompagner leurs initiatives. Le programme prévoit des investissements productifs et des soutiens institutionnels en faveur des acteurs économiques locaux. Il ambitionne également la réhabilitation des aménagements dans la zone du Lac de Guiers, qui offre un potentiel important pour l’agriculture et le pastoralisme.



M. Sarr a précisé que les périmètres de Mbilor et Keur Momar Sarr sont concernés, couvrant une superficie globale de 3000 hectares. DELTA prévoit aussi la création de nouveaux aménagements agricoles sur 1100 hectares, avec un accent particulier sur les cultures horticoles et fourragères.



En outre, le programme entend renforcer la gouvernance foncière des communes ciblées en s’appuyant sur les outils développés par la SAED depuis plusieurs années.

Des perspectives d’interventions fortement magnifiées par les représentants des collectivités locales bénéficiaires.