​Qu'arrive-t-il au nouveau ministre de la Justice ?

Le quotidien Libération, qui se pose cette question, en donne la réponse : "Depuis sa nomination, Me Malick Sall ne fait que des gaffes qui choquent son camp. Déjà, il avait promis, après sa nomination, de mettre de l'ordre dans la Justice, crachant ainsi sur tout le bilan de son successeur".



En défendant, samedi dernier, le projet de réforme constitutionnelle, Me Sall a tiré, pour riposter aux assauts de l'opposition, sur les "rédacteurs du protocole de Rebeuss". Il doit, sans doute, ignorer royalement, pense Libération, que ses géniteurs, Mes Ousmane Sèye et Nafissatou Diop Cissé, sont aux côtés du Président Macky Sall.



SENEWEB