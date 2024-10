​Ross-Béthio : l’APR perd Faly Seck qui appelle à voter pour Pastef

Pastef obtient un soutien de taille dans le département de Dagana. L’actuel maire de Ross-Béthio, responsable de l’Alliance de l’Alliance pour la République (APR) claque la porte de ce parti et s’engage pour la victoire de la liste de Pastef aux élections législatives du 17 novembre.



« Après mûres réflexions et consultation de ma base, j’ai décidé de voter pour Pastef. Cette option est guidée par la volonté d’accompagner le développement du pays », a déclaré hier Faly Seck.



« J’engage mon entourage et mon mouvement ADEV dans cette dynamique. Nous sommes convaincus de la pertinence du programme Sénégal 2050. Nous nous engageons à accompagner le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko », a laissé entendre le leader de Ross-Béthio.



NDARINFO.COM