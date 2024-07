​Saint-Louis : haie d’honneur de la Socas pour les meilleurs producteurs de tomates

Les meilleurs producteurs de tomates des zones de Podor, Dagana et du bas-Delta, le meilleur transporteur et le meilleur chauffeur, ont été honorés hier mercredi par la Société de Conserves Alimentaires au Sénégal (Socas) à l’occasion d’une cérémonie à laquelle des représentants de la SAED, de la filière et de La Banque Agricole (LBA) ont pris part. Un temps de consécration et d’encouragements qui a permis de mener des échanges entre parties prenantes sur les problèmes de la filière et d’engager des réflexions en vue de sa relance.



« En tant qu’industriel, nous voulons construire une belle famille qui puisse travailler la main dans la main pour la réussite de la filière », a déclaré Abdou THIAM, le directeur industriel de la Socas. « Nous évoluons pour générer beaucoup de ressources aux producteurs. La tomate, c’est lors du Sénégal. Si nous arrivons à avoir l’autosuffisance en tomates autour de 150.000 milles tonnes, nous avons des centaines de milliards FCFA que nous allons injecter dans les populations », a-t-il ajouté.



M. THIAM d’indiquer que le développement de production va participer à lutter contre le chômage et à renforcer le développement endogène, avant de réaffirmer l’engagement de la direction générale à accompagner la politique de souveraineté alimentaire déclinée par les nouvelles autorités.



« Avec le climat d’émulation impulsé par cette journée, nous pensons que l’année prochaine année, la production va prendre un nouveau souffle », a-t-il conclu.